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Dünya Dünyaca ünlü rapçiye Avustralya'ya giriş engeli getirildi
Dünya

Dünyaca ünlü rapçiye Avustralya'ya giriş engeli getirildi

Avustralya'da ünlü tenisçi Djokovic'in ardından ABD'li sanatçı Kanye West'in ülkeye girişi gündeme geldi. Başbakan Morrison, tek doz aşı olmuş West'in girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 10:18:00 -
Dünyaca ünlü rapçiye Avustralya'ya giriş engeli getirildi

Avustralya, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ardından ABD’li ünlü hip hopçu Kanye West'i konuşuyor. Başbakan Scott Morrison, ülkede bir dizi konser planlayan West'in tek doz aşıyla ülkeye giremeyeceğini söyledi.

Morrison, “Kurallar tüm aşı dozlarının yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil” dedi.

Koronavirüs aşısı olmayan Djokoviç, halk sağlığı ve düzeni için risk oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

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