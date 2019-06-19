Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi temizliği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde “Sıfır Atık Mavi Projesi” kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Atıkların arasından çıkan yavru ahtapot bir dalgıç tarafından denize bırakıldı.

Fethiye’nin dünyaca ünlü turistlik merkezi ölüdeniz Belcekız ve Kumburnu plajında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) deniz dibi temizliği yaptı. Gönüllü 9 dalgıcın yaklaşık 4 saat süren deniz dibi temizliğinde, şemsiye, otomobil lastikleri, plastik ve cam atıklar çıkarıldı.

Temizlik çalışması sırasında da yamaç paraşütünde “Sıfır Atık Mavi” yazlı pankart açıldı.

MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi’nin denizdeki ayağı Sıfır Atık Mavi ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.Vakfın Muğla’nın sahil şeridindeki tüm alanlarda bu projeyi desteklediğini ifade eden Gökmen, “Bugün geniş bir alanda temizlik yapmamıza rağmen fazla atık çıkmaması bizi sevindirdi. Denizlerimiz temiz kalsın” dedi.

Temizlik çalışmasını izleyen İngiliz Shelley Masser ise, yıllardır tatil için Fethiye’ye geldiklerini ve ilçeyi ve doğasını çok beğendiğini dile getirdi. Ölüdeniz’in bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Masser, “Projeyi de öğrenince çok hoşuma gitti. Dalgıçların çalışmasını ilgiyle izledim. Emeği geçenleri kutlarım” diye konuştu