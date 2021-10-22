Dünyaca ünlü oyuncu, görüntü yönetmenini öldürdü!

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin'in bir sahte için kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.