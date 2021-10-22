  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaca ünlü oyuncu, görüntü yönetmenini öldürdü!
Dünya

Dünyaca ünlü oyuncu, görüntü yönetmenini öldürdü!

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, film setinde ateşlediği silahtan çıkan mermiler, filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 07:27:00 -
Dünyaca ünlü oyuncu, görüntü yönetmenini öldürdü!

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin'in bir sahte için kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yauww, işte elim değdi yannışnığınan, nolmuş yağğğnii..

106’lık topla kaza ile(keh, keh) muavenet gemisini tam kaptan köşkünden vuran; yine kaza ile meslek arkadaşını vurup öldürmüş, çok mu?
  • Yanıtla
Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Ke..
Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın
Sağlık

Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın

Kış ayları yaklaşırken vazgeçilmez lezzet olan ve koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen turşunun tüketimi arttı. Uzmanlar, vücutta tuz ..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay