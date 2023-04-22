Dünyaca ünlü milyarder yoksullaştı

En 'yoksullaşan' Rus milyarder Durov...

Forbes dergisi 2022'de en çok para kaybeden Rus milyarderleri sıraladı. Listenin başında serveti 3,6 milyar dolar azalarak 11,5 milyar dolara gerileyen Pavel Durov var. Telegram'ın kurucusu en zengin Rus iş insanları listesinde 3'üncülükten 10'unculuğa düştü.



Dergi Rus milyarderlerin 2022'deki toplam kaybını 8,5 milyar dolar olarak hesaplıyor. 2022'de servetleri azalan diğer Rus milyarderler şunlar:



Datadog hissedarı Leonid Boguslavskiy. Kaybettiği para: 1,1 milyar dolar. Serveti: 3,6 milyar dolar.



Oyun geliştiricileri Dmitriy ve İgor Buhman kardeşler. Kaybettikleri para: 1,1 milyar dolar. Toplam servetleri 14 milyar dolar.



Yatırımcı Farhad Ahmedov. Kaybettiği para 600 milyon dolar. Serveti: 1,1 milyar dolar.



Yatırım holdingi Finstar'ın başkanı Oleg Boyko. Kaybettiği para 200 milyon dolar. Serveti: 1,1 milyar dolar.



Uralkaliy'nin eski sahibi Dmitri Rıboloblev. Kaybettiği para 200 milyon dolar. Serveti: 6,4 milyar dolar.



Alfa-bank eski yönetim kurulu üyesi Pyotr Aven. Kaybettiği para 100 milyon dolar. Serveti: 4,2 milyar dolar.

Turkrus