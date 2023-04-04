Dünyaca ünlü milyarder Lebron James Elon Musk'la tartıştı! Sözleri gündemi etkisi altına aldı, altüst etti!

Elon Musk, bu kez de NBA takımlarından Los Angeles Lakers’te oynayan dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James ile tartıştı. Lebron James, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile Elon Musk’ı hedef aldı. NBA'in efsane ismi Lebron James, mavi onay işareti için Twitter'a para ödemeyeceğini açıkladı.

Los Angeles Lakers’te oynayan basketbolcu Lebron Jemas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, mavi tik onayı için para ödemeyeceğini belirtti. Elon Musk’ın 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladığı düzenlemeye göre, Twitter hesaplarındaki mavi onay işareti, ödeme karşılığında alınabilinecek.

MAVİ TİK ONAYINI PARALI YAPTI

Elon Musk, Twitter uygulamasını satın aldığı ilk günden itibaren birçok çalışanı işten çıkartması ile gündeme gelmeye başlamıştı. Bunların yanı sıra, uygulamaya dair aldığı kararlar neden ile de sık sık gündeme gelen Elon Musk, son olarak uygulamada yer alan onaylı hesaplarda bulunan mavi onay tikinin, nisan ayı itibari ile ücretli olacağını açıklamıştı. Twitter Blue aboneliğine sahip olanların mavi onay tikleri kalırken, ücretli aboneliğe sahip olmayan kişilerin ise mavi tik işaretlerinin silineceği açıklanmıştı.

Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, her gün yeni bir gelişme ile gündeme gelmeye devam ediyor. Elon Musk bu kez de Lebron James ile tartıştı.

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‘5 DOLAR ÖDEMEYECEĞİM’

Los Angeles Lakers’te oynayan dünyaca ünlü basketbolcu Lebron James, Elon Mus’ın aldığı bu karara karşı kendi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı; ‘’Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü, beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir.’’ Aşırı tutumlu olma özelliği ile bilinen Lebron James hakkında 2017 yılında takım arkadaşı olan Dwyane Wade, basketbolcunun çok ucuza kaçtığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Dwyane Wade’nin bu yorumu üzerine Lebron James ise şu açıklamalarda bulunmuştu; ‘’Çok çok feci şekilde doğru. Cep telefonu internetini yurt dışında kullanma özelliğini açmadım. Uygulama satın almıyorum.’’

Basında yer alan haberlerin ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan mavi tık onay işareti için para ödemeyeceğini aktaran LeBron James'e ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

LeBron James yatırımlarına yenisini eklemişti!

Kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da gündeme gelen LeBron James yeni bir işe daha adım attı. Amerikalı efsane Starbucks şubesi açtı.

House Thirty Three olarak adlandırılan yerde ilk olarak Starbucks açıldı. Ancak ilerleyen günlerde spor mağazası, yemek alanları ve giysi mağazaları da olacak.

LeBron James, Ohio'nun Akron şehrinde Starbucks şubesi açtı. Ancak bu şube diğerlerine nazaran biraz daha farklı işliyor. Amerikalı oyuncu bu şubeyi eğitim mağazası olarak kullanıyor.

Memleketine yatırım yapmayı tercih eden LeBron James, kahve dükkanının yanı sıra çeşitli işletmelerde kurdu. Amerikalı oyuncu Akron'da yaşayan insanları birleştirmek ve insanlara katkı yapmak istiyor.

Aktif basketbolcular arasında milyarder olan tek basketbolcu unvanını taşıyan LeBron James Fenway Sports Group, Sprill Hill Entertainment, Uninterrupter, Ladder ve Blaze Pizza gibi markalarla iş birliği yaptı. (ntvspor)

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