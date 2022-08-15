Dünyaca ünlü milyarderden altın yatırımcısını sarsacak çıkış: O yatırım aracı altını ortadan kaldıracak
MicroStrategy’nin CEO’su milyarder Michael Saylor, altın yerine Bitcoin'in popüler yatırım aracı hatta ileride para birimi olacağını öne sürdü.
MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, son dönemde bir hayli tartışma konusu haline gelen popüler yatırım aracı Bitcoin'in altını ortadan kaldıracağını öne sürdü.
Milyarder yatırımcı Michael Saylor, altının para birimi ve yatırım aracı olarak artık ortadan kalkacağını öne sürerken Bitcoin'in 21.yüzyılda popüler para birimi olabileceğini iddia etti.