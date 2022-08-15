  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dünyaca ünlü milyarderden altın yatırımcısını sarsacak çıkış: O yatırım aracı altını ortadan kaldıracak
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarderden altın yatırımcısını sarsacak çıkış: O yatırım aracı altını ortadan kaldıracak

MicroStrategy’nin CEO’su milyarder Michael Saylor, altın yerine Bitcoin'in popüler yatırım aracı hatta ileride para birimi olacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 13:37:00 - 2022-08-15 14:16:21
Dünyaca ünlü milyarderden altın yatırımcısını sarsacak çıkış: O yatırım aracı altını ortadan kaldıracak

MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, son dönemde bir hayli tartışma konusu haline gelen popüler yatırım aracı Bitcoin'in altını ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Milyarder yatırımcı Michael Saylor, altının para birimi ve yatırım aracı olarak artık ortadan kalkacağını öne sürerken Bitcoin'in 21.yüzyılda popüler para birimi olabileceğini iddia etti.

Stansberry Research'a konuk olan Saylor'ın açıklamaları gündemi uzun süre meşgul etmeyi başararırken ons altın şu sıralarda 1776 dolardan işlem görüyor.
 
Türkiye tarafında ise hem ons altın hem de dolar kurundan etkilenen gram altın 1025 liralarda seyrediyor.
 
 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kümük

Demekki yolunacak kekleri bu sahte haberlerle topluyorlar.Hadi satın altınları bitcoine
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23