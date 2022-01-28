Dünyaca ünlü kuruluştan kripto paralar için uyarı!

Bitcoin'in makroekonomik dinamiklerden etkilendiğini belirten stratejistler, merkez bankalarının para politikalarının sıkılaştırmasının da kripto paraları etkileyeceğini söyledi.

Goldman Sachs, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Goldman Stratejistleri Zach Pandl ve Isabella Rosenberg, Bitcoin’in son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber diğer makro varlıklarla korelasyonunun da arttığını ve varlık sınıfları arasındaki rotasyonların merkezinde bulunduğunu belirtti.

Bitcoin’in başabaş enflasyon oranı, petrol fiyatları ve teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirten stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu vurguladı.