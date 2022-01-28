  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dünyaca ünlü kuruluştan kripto paralar için uyarı!
Ekonomi

Dünyaca ünlü kuruluştan kripto paralar için uyarı!

Dünyaca ünlü Goldman Sachs stratejistleri, Bitcoin'in yaygınlaşmasıyla geleneksel varlıklarla korelasyonunun arttığını ve bunun çeşitlendirme avantajını yok ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:39:00 -
Dünyaca ünlü kuruluştan kripto paralar için uyarı!

Bitcoin'in makroekonomik dinamiklerden etkilendiğini belirten stratejistler, merkez bankalarının para politikalarının sıkılaştırmasının da kripto paraları etkileyeceğini söyledi.

Goldman Sachs, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Goldman Stratejistleri Zach Pandl ve Isabella Rosenberg, Bitcoin’in son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber diğer makro varlıklarla korelasyonunun da arttığını ve varlık sınıfları arasındaki rotasyonların merkezinde bulunduğunu belirtti.

Bitcoin’in başabaş enflasyon oranı, petrol fiyatları ve teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirten stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay