  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaca ünlü kuruluş hazırlıkları duyurdu! Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar
Dünya

Dünyaca ünlü kuruluş hazırlıkları duyurdu! Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar

ABD merkezli Business Insider, ABD Hava Kuvvetleri'ndeki askerlere Rusya ve Çin ile olası savaşa karşı eğitimler verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 10:26:00 -
Dünyaca ünlü kuruluş hazırlıkları duyurdu! Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar

Amerika merkezli Business Insider'da yayımlanan bir makalede, ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlara Rusya ve Çin'le savaş ihtimaline karşı karayoluna iniş eğitimi verildiği belirtildi.

 

ABD merkezli Business Insider (BI) sitesinde bir makale kaleme savunma muhabiri Stavros Atlamazoglou, eşit güce sahip bir hasımla yaşanacak olası bir çatışmada ABD'nin kabus gibi bir senaryoyla karşı karşıya kalacağı öne sürüldü.

Hasım ülkenin yapacağı bir atışın askerlerin veya silahların büyük bir bölümünü etkisiz hale getirebileceğini kaydeden Atlamazoglou, bu nedenle ABD Hava Kuvvetleri'nin güçlerini hava üsleri dışındaki noktalara dağıtma konusunda eğitimler yaptığını yazdı.

Ağustos ayında Michigan'da yapılan Northern Strike 21 tatbikatında bir askeri uçağın karayoluna indiğini anımsatan Atlamazoğlu, bu manevraların amacının pilotları zorlu arazilerdeki ani operasyonlara hazırlamak olduğunu vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Bu senaryoların çalışılmasının, olası hasım ülke tehdidi karşısında birliklerin hayatta kalma kabiliyetini artıracağını öngören Atlamazoglou, zira böylece birliklerin intikallerini ve yakıt ikmal noktalarını takip etmenin zorlaşacağını ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay