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Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık çıktı

Muğla’da, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık çıktı

Muğla’da, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.



Ekosistemin korunması amacıyla 12 kilometrelik Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nde dip temizliği yapıldı. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) öncülüğünde, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden dalgıçlar katıldı. Üç gün süren çalışmada dalgıçlar tarafından su altından cam, plastik şişe, halat, battaniye, lastik, halı, masa, sandalye gibi atıklar çıkarıldı. Sandallarla kıyıya getirilen yaklaşık 20 traktör römorku atık, belediye ekiplerince alındı.



DALKO Başkanı Arif Yalılı, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak amacıyla dip temizliğini gerçekleştirdiklerini vurguladı. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı’nın bir bütün olduğuna değinen Yalılı, üzerilerine düşen görevi yapacaklarını belirterek, “Köyceğiz’i çok farklı seven biri olarak, burada çok özel görevlerimizin olduğu bilinciyle yetkili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi” diye konuştu.



"Göl temiz olursa turizm, tarım, balıkçılık, ekonomi ve doğa daha iyi olur" diyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “DALKO Başkanı Arif Yalılı’ya ricamı dikkate aldığı için çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği’nin girişimi ile Köyceğiz’de temel amacı farkındalık oluşturmak olan su altı ve kıyı temizliği yapılmıştı. Kordonumuz eski berraklığıyla halkımızın hizmetine açılacak. Yaptığımız bu temizlik hareketi ile hem görüntü kirliliği ortadan kalkıyor, hem de şehrimiz daha temiz bir görüntüye kavuşuyor” dedi. Vatandaşların daha duyarlı olmasını, atıklarını bidonlara atmasını veya poşetleyerek bidonların yanına bırakmasını beklediklerini ifade eden Ceylan, "Çöpü olduğu yerde bırakmayalım ki, başka birisi geldiği zaman orayı temiz bulsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
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