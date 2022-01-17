Dünyaca ünlü isimler İsrail'e baş kaldırdı!

İsrailli yetkililerin hedefi haline gelen Emma Watson'a Artists for Palestine UK platformunda paylaşılan ortak bildirimle destek yağdı.

Aralarında Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve Charles Dance'in de bulunduğu ünlüler hem Filistin halkının yanında olduklarını hem de Watson'un paylaşımını yerinde bulduklarını şu sözlerle anlattı:

"Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve "Dayanışma bir eylemdir" ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız"

Ramazan ayında İsrail'in Filistin'e yaptığı hain saldırılarını sert bir dille kınayan Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa gibi dünyaca ünlü isimlerin arasına Emma Watson da katılmıştı. Watson paylaşımında, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır" sözlerini yazdı.