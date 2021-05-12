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Spor

Dünyaca ünlü futbolcuların sosyal medyadaki 'Filistin' desteği büyüyor

Muhammed Salah, Sadio Mane, Samir Nasri, Yusuf Yazıcı, Benjamin Mendy, Wesley Fofana ve Bacary Sagna'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:53:00 -
Dünyaca ünlü futbolcuların sosyal medyadaki 'Filistin' desteği büyüyor

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok, sadece insan olman yeterli", "Özgür Filistin" ve "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve tüm dünya liderlerine seslenerek, ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, acımasız saldırıların durması çağrısında bulundu.

Dün Filistin'e destek paylaşımında bulunan futbolcular arasında yer alan Achraf Hakimi, Shkodran Mustafi ve Moussa Marega, bugün de paylaşımlarını sürdürdü.

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