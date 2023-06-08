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Spor Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Aslan oluyor
Spor

Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Aslan oluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-08 02:14:00 -
Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Aslan oluyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Sarı-Kırmızılı kulübün hesaplarını takibe aldı. Bu gelişme Galatasaray taraftarını havalara uçurdu.

Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken takviyeler için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın görüştüğü son isim gündemi altüst etti.

Felix için teklif

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle bizzat ilgileniyor.

Gece yarısı takibe aldı

23 yaşındaki süperstar, Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme, görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik yorumlar yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Felix'in hesabını takip etmeye başladı.

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