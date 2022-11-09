Dünyaca ünlü futbolcu idama mahkum edildi! O haber gündeme bomba gibi düştü

İran tarihinin en golcü oyuncusu olarak bilinen ve milli takım rekoru geçen yıl Cristiano Ronaldo tarafından kırılan Ali Daei, idama mahkum edilen 15 bin kişi arasında. Ekim ayının başında İran'ın Sakkız kentindeki yürüyüşe katılan eski futbolcu, kolluk kuvvetleri tarafınca gözaltına alınmıştı. Akabinde tutuklama işlemi gerçekleştirilmiş ve hapishaneye gönderilmişti.

"Mahkum edilenler arasında o da var" iddiası

Bir süredir haber alınamayan "Kral" lakaplı oyuncu hakkında şok edici bir iddia ortaya atıldı. 15 bin kişilik tutuklu ordusu arasında yer alan ismin idama mahkum edildiği ileri sürüldü.

İran Parlamentosu'ndaki çoğunluk, protestolarda yakalanan 15 bin kişinin idama mahkum edilmesi yönünde oy kullanmış ve bu karar oy çokluğu ile kabul edilmişti.

FC Bayern Münih'in son yaptığı açıklamada da Ali Daei ve Ali Karimi'nin durumları bir kez daha gündeme geldi.

Münih'in resmi internet sitesinde yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi: "Takım olarak eski futbolcularımız hakkında büyük endişe duyuyoruz. Onların ve ailelerinin iyi durumda olmalarını duymaya ihtiyacımız var. İran'daki Alman Büyükelçiliği ile temasa geçtik. Bu yönde desteklerimizi de ilettik. Durumun takipçisi olacağız."

Haftalardır haber alınamayan Ali Daei'nin son durumuna yönelik henüz İran yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

Futbol kariyerini 2007'de noktalayan yıldız isim, İran formasıyla 149 maça çıkarken 109 kez fileleri sarsmıştı.

Bu skor, onu 2021 yılına kadar milli formayla en çok gol atan isim haline getirmişti. Fakat Portekiz'den Cristiano Ronaldo, Haziran ayında bu rekoru egale etti.