Filozoflar normal insanlardan daha farklı bir düşünme yapılarına sahiptirler ve bundan sebep değişik davranışlarda bulunabilirler. Tarihte dünyaca ünlü bazı filozofların değişik hallerine şahit olanlar olmuştur. Yaşanmış olmasında kesinlik bulunmayan fakat dile getirilen bazı olaylar vardır. İşte dünyaca ünlü filozofların çılgın halleri:

Nietzsche'nin at tutkunluğu

3 Ocak 1889 tarihinde Friedrich Nietzsche, çalışma odasından çıktı ve bir at binicisinin atına kamçı ile vurduğunu gördükten sonra atın üstüne doğru büyük bir heyecanla koştu; kollarını atın boynuna bir dost gibi doladı ve ardından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Nietzsche adeta bir sinir krizi geçiriyordu. Yere düştü ve kendini kaybetti. Bu olaya şahit olanlar büyük bir şaşkınlık içerisine girdiler. Nietzsche’nin bu olaydan sonra hayatının sarpa sardığı söylentileri var.

Diyojen zekası

Sinoplu olarak bildiğimiz Diyojen biraz sinirli bir kişiliğe sahipti. Kendisi her ne kadar Büyük İskender'e "Gölge etme başka ihsan istemem" demesiyle ünlü olmuşsa da tek çılgınlığı bu değildi. Platon'un "İnsan iki ayaklı kılsız bir hayvandır" dediğini işitince eline bir tane tavuk almış, tüylerini yolmuş ve Platon'un bu tavuğu insan olarak akademisine almasını ya da hatasını kabul etmesini istemişti.

Demonax’ın açlık orucu

Demonax, döneminin en önemli hukukçularından biri olarak bilinir. Bulunduğu bölgede önemli hukuk reformları yaptı. Döneminin en muteber insanlarından biri olarak sayıldı. İnsanları bir araya getirmek ve hukuk kuralları belirlemek ile meşgul oluyordu. Herhangi bir ayrılık çıktığında çözmesi için Demonax'a başvurmak bir gelenek olmuştu. Yaşlandığı zaman kendine bakamayacak hale geldiğinde Demonax, bu yaşlı haliyle kimseye yük olmak istemediğini düşündü. Yaşlandığı için yemek yapamayacak hale geldi ve bu sebeple yemek yemeyi bıraktı. Ölene kadar da ağzına tek lokma koymadı. 100 yaşında öldü ve yemek yememek suretiyle intihar eden ilk insan olabilir.