Dünyaca ünlü epidemiyologdan korkutan sözler: Daha başındayız

Dünyaca ünlü ABD’li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant, özellikle çiçek hastalığının yok edilmesi sürecindeki fikirleri, çalışmaları ve katkılarıyla tanınıyor.

Brilliant, salgın hastalıkların toplumda yaygınlaşmasını önleme konusunda uzmanlaşmış çok önemli bir isim.

Dr. Larry Brilliant birkaç gün önce Amerika'da CNBC haber kanalına çok önemli açıklamalar yaptı.

ABD'li epidemiyolog açıklamasında, "Pandeminin sonundan çok başlangıcına daha yakınız. Bunun nedeni ise şu anda yaygın olan Delta varyantı değil, aşıyı yaygınlaştırmada gösterdiğimiz başarısızlıktır" diye konuştu. Ardından da şunları ekledi: "Eğer aşılama hızı bu şekilde düşük seyrederse salgının sonunda değil başında olduğumuzu bile söyleyebilirim. Elimizdeki aşı rakamları o kadar çok düşük ki, o kadar çok yetersiz ki, maalesef pandeminin sonundan çok başlangıcında gibiyiz."

3. doz da asla unutulmamalı

De. Larry Brilliant o açıklamasında çok önemli bir konunun daha altını çizdi:

"65 yaş üstü ve 6 aydan daha uzun bir süre önce çift doz aşısını yaptıranların da bağışıklıkları zayıflamış olabileceği için 3. doz aşıyı süratle yaptırmaları gerekiyor. Zira virüs bu gruptakilerin vücuduna girince beklenenden daha farklı, daha çoklu, daha tehlikeli mutasyonlar gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle de özellikle 65 yaş üstü 2 doz aşı olanların -ve sağlık çalışanlarının- mutlaka, derhal ve hemen 3. veya destekleyici bir doza daha ihtiyaçları var. Bu gruptaki kişilerin aşılanmaları en az aşılanmayanlara aşı sağlanması kadar önemli bir ayrıntı."