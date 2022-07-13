Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye çıkışı: Patlama yapabilir

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Brooks, paylaştığı grafikle beraber Türkiye'nin emsallerine göre son 5 yılda ihracat hacimlerinde büyük bir gelişme yaşadığına dikkat çekerek, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için şartların fazlasıyla var olduğunu ifade ederek, gelişmekte olan ülkeler arasında patlama yapmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.

6 aylık hedefler tuttu

Türkiye'de ihracat, haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara ulaşırken, yılın ilk 6 ayında ise 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı. Böylece 2022 yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda 6 aylık hedefler tuttu.

Türkiye ithalat miktarını artırmadı. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır

İthalat haziranda yüzde 30 artarak 31,6 milyar dolar, ilk 6 ayda ise yüzde 40,6 yükselişle 177,2 milyar dolar oldu. Haziran ayı rakamlarına ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılının ilk altı ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştıklarını ve altıda altı yaptıklarına dikkat çekti. Haziran ayında dış ticaret hacminin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 oranında artışla 55 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Muş, şöyle devam etti:

"Haziran ayı ithalatımız ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi, 8,1 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tuttu. Dünyada artan enerji fiyatlarının ithalat rakamlarımızdaki yansımaları devam ediyor. Enerji ithalatımız, 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 47,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat artışımızın yaklaşık yüzde 57'si enerji ithalatından kaynaklandı. Bu ithalat artışında enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi açıkça görülüyor. Nitekim 2022 Ocak-Mayıs döneminde küresel enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi. Küresel emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak en son açıklanan verilere göre 2022 Ocak-Nisan döneminde ülkemizin ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi. Ancak ithalat miktar endeksimiz sadece yüzde 1,8 ile sınırlı bir artış gösterdi. Diğer taraftan, enerji ithalat birim değer endeksi aynı dönemde yüzde 190 artış gösterirken enerji ithalat miktar endeksi ise yüzde 5,3 azalış gösterdi. Yani Türkiye ithalat miktarını artırmadı. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır."