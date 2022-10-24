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Ekonomi Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'yi kötüleyen Özgür Demirtaş'ı yerin dibine soktu
Ekonomi

Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'yi kötüleyen Özgür Demirtaş'ı yerin dibine soktu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un memleket muhalifi Özgür Demirtaş'a Türkiye ekonomisi üzerinden verdiği cevap gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 07:40:00 -
Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'yi kötüleyen Özgür Demirtaş'ı yerin dibine soktu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından, Ağustos 2022 verilerini paylaşarak Türkiye'nin Rusya'ya olan ihracatının büyük oranda arttığını ifade etti.

Robin Brooks, Ağustos 2022'deki ihracatın toplam değerinin, Ağustos 2021'e oranla yüzde 110 üzerinde olduğunu belirtti. Bunun tüm zirvelerin üzerinde olduğunu kaydeden Brooks, "Piyasalar, ihracata odaklanan Türkiye ve Rusya arasındaki değişen ticaret ilişkilerine odaklanıyor." paylaşımını yaptı.

Özgür Demirtaş ise Brooks'un yaptığı paylaşıma tepki göstererek ithalat rakamlarına vurgu yaptı.

Robin Brooks, Özgür Demirtaş'a cevap vererek diğer ülkelerin de yer aldığı yeni bir grafik paylaştı ve "Bu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından ithalatındaki büyümenin dağılımıdır" dedi.

Brooks, "Türkiye'den Rusya'ya ihracatı işaretledim. Çünkü bu hacimler artıyor, fiyat etkisi değil..." sözlerini kullandı.

Brooks'un paylaşımlarını hazmedemeyen Özgür Demirtaş, cari fazla için ise 'efsane' nitelemesi yaparak, "Tweetlerin istemeyerek de olsa bu efsaneyi besliyor." dedi.

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