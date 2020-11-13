Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok

Tüm dünyada artan koronavirüs vaka sayılarına karşı vatandaşları uyaran dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ''Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi'' ifadelerini kullandı. Öz ayrıca virüsten korunmak için yapılması gereken 8 maddeyi sıraladı.

'Koronavirüsten kaçış yok'

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, koronavirüs salgınına ilişkin kritik uyarıda bulundu. Koronadan artık kaçış olmadığını kaydeden Mehmet Öz, ''Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi'' ifadelerini kullandı. Öz ayrıca virüsten korunmak için yapılması gereken 8 maddeyi sıraladı.

TV 100'de yer alan habere göre, "Koronavirüsle yaşamaya alışacağız" diyen Mehmet Öz, "Grip virüsü de hemen hemen öyle. Öldürücülük oranı %0.1 civarı ve genelde zaten vücudunda kronik sorun olanları öldürüyor. Her sene ve her sene dünyada yarım milyar insan grip virüsüne yakalanıyor. Bu şekilde birlikte yaşamaya alıştığımız tonla virüs var. Koronavirüsler ile de yaşamaya alışacağız" ifadelerini kullandı.

Vücut virüsle yaşamaya alışıyor

Virüse dünyada herkesin yakalanacağı söyleyen Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi. Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti. Bu konuda en güzel örnek Diamond Princess gemisi. Gemideki 3700 kişinin 700'ünde test pozitif çıkmış. Ama bu 700 kişinin 350'si hastalığı hissetmemiş bile. Ve hala da çok sağlıklılar. Yatak döşek yatmıyorlar. Ki yaş ortalamaları da baya yüksek"

Koronavirüsten nasıl korunuruz?

Öz, ayrıca koronavirüsten korunmak için altın tavsiyede bulundu.Bu açıklamaların ardından vatandaşlara çağrıda bulunan Öz, 8 maddede koronadan nasıl korunulacağını sıraladı:

1. Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

2. Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

3. Meyve sebze yiyin.

4. Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

5. Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: beta glukanlar, c vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

6. Hareket edin ve evinizde bile spor yapın.

7. Sigarayı mutlaka bırakın.

8. Bol bol su için.