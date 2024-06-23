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Ekonomi Dünyaca ünlü dev banka ilan etti: Bankalara 'zayıf' not verdi! İflas raporlarına yönelik paylaşımı altüst edecek
Ekonomi

Dünyaca ünlü dev banka ilan etti: Bankalara 'zayıf' not verdi! İflas raporlarına yönelik paylaşımı altüst edecek

Yeniakit Publisher
2024-06-23 12:58:00 - 2024-06-23 13:12:21
Dünyaca ünlü dev banka ilan etti: Bankalara 'zayıf' not verdi! İflas raporlarına yönelik paylaşımı altüst edecek

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas ile ilgili sürpriz bir paylaşım geldi. En büyük bankalarının iflas raporları ile ilgili iddialar için son noktayı koydu! Zayıf buldu. Kötü haber geldi.

Fed ve FDIC, ülkedeki sekiz büyük bankanın mali sıkıntı veya iflasa düşmesi durumunda izlenecek düzenli çözümleme yöntemlerini içeren strateji raporlarını alıyor. Fed, bu yıl verilen “çözüm planlarına” ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. Açıklamada dört banka devi Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’in planlarında “zayıflık” tespit edildiği belirtildi.

Çözüm planları incelenen diğer bankalar Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley hakkında ise ‘herhangi bir zayıflık tespit edilmediği’ bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada söz konusu sekiz bankaya stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanların belirtildiği geribildirim mektupları gönderildiği vurgulanırken, ‘zayıf’ bulunan bankalara da eksikliklerini tamamlamaları için 1 Temmuz 2025’e kadar süre verildiğinin altı çizildi.

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