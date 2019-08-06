Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini yazdı: Gerçek Kemalistler ve Erdoğan...
Baran Dergisi yazarı Çakal Carlos, '26 Temmuz Hareketi ve Küba Devrimi' başlıklı yazısında Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.06 Ağustos 2019 Salı 16:15
Müslüman olmadan önce tüm dünyada Çakal Carlos namıyla bilinen Salim Muhammet, Baran Dergisi'ndeki köşesinde bu hafta, Türkiye'nin gündemine değindi.
Çakal Carlos, bağımsız olmanın yolunun NATO dışında kalmaktan geçtiğini belirterek "Türkiye'de doğru politikalar seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın büyük desteğini alan ve parlemantoda çoğunluğu elinde bulunduran lider olarak iktidarını muhafaza etmeyi sürdürüyor. Umuyorum ki gerçek Kemalistler de bağımsızlık adımlarına saygı duyuyorlardır. Bağımsız Türkiye, NATO'nun dışındaki Türkiye'dir. Tabii ki İsrail ile ilişkiler de bağımsızlık yolunda ehemmiyetli" ifadelerini kullandı.
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