Dünyaca ünlü bankadan flaş açıklama! 'Dolar düşecek'

ABD merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, 2019'da doların genel olarak değer kaybetmesini beklediğini açıkladı.

Fiyatı yükselecek para birimleri açıklandı

Latin Amerika para birimlerinin gelecek yıl gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerinden daha iyi performans göstereceğini de kaydeden banka, "Kısa vadede İsveç kronu, Kanada ve Avustralya dolarları, Yeni Zelanda doları ve İsrail şekeli için yön yukarı" dedi.

Diğer yandan dolar bugün lira karşısında hafif düşüşle 5,3299 seviyesinde işlem görüyor.