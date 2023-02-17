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Ekonomi Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş enflasyon tahmini! Duyurdular... 24 milyar dolarlık
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş enflasyon tahmini! Duyurdular... 24 milyar dolarlık

Dünyaca ünlü banka tahmini ilan etti! Buna göre: Morgan Stanley ekonomistleri yeni Merkez Bankası'nın 23 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan indirimine gitmesini bekliyor. İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2023-02-17 20:56:00 - 2023-02-17 21:01:23
Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş enflasyon tahmini! Duyurdular... 24 milyar dolarlık

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat ayındaki faiz kararı hakkında tahminde bulundu.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk tarafından yayımlanan 17 Şubat tarihli raporda, "Önümüzdeki hafta politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8'e çekilmesini bekliyoruz. Ancak deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.

Raporda, “kayda değer” şekilde daha büyük bir mali teşvik ve daha gevşek bir para politikası uygulanması ihtimalinin enflasyonist olmasının muhtemel olduğu, ancak makro politika çerçevesinde seçime giderken bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Ekonomistler raporda ayrıca, Morgan Stanley'nin yüzde 48 seviyesindeki 2023 yıl sonu enflasyon tahmini için kayda değer yukarı yönlü riskler bulunduğu değerlendirmesini yaptılar.

bloomberght'e göre: Deprem felaketinin makroekonomik etkileri ile yeniden inşa sürecindeki finansman ihtiyaçlarının yönetilebilir olduğunu belirten ekonomistler, konut stoku zararını 24 milyar dolar (GSYH'nin yüzde 2,9'u) düzeyinde hesapladıklarını ve bunun toplam ekonomik maliyet içindeki en büyük kalem olmasını beklediklerini ifade ettiler.

JPMorgan da hafta başında yayımladığı raporda, TCMB'nin Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahminin de bulunmuştu.

 

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