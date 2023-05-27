Akaryakıt fiyatlarında: Zam mı, indirimi mi? Benzine kötü haber, zam geldi! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dolar/TL kurundaki ani değişimler ile birlikte Brent Petroldeki hareketlilik sonucu ülkemizde uzun zamandır akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanamadı. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Piyasa önderlerine göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için zam bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Brent petrol ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 27 Mayıs Cumartesi sabahı 77.12 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 76.26 dolardı.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI? BUGÜN?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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BENZİN FİYATI İÇİN...

Benzin fiyatı için 23 Mayıs 2023 tarihinde 0,77 TL'lik zam gelmişti. Bugün yapılacak olan 0,75 TL'lik zam ise iptal edildi. Ancak benzine bu gece yarısı yeni zam geldi. Dün iptal edilen 75 kuruşluk zammın yerine bu gece yarısı 43 kuruş zam yapıldı.

27 MAYIS CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 95 kuruş, Ankara'da 21 lira 37 kuruş, İzmir'de ise 21 lira 36 kuruşa yükseldi.

İşte zamlı benzin fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,52 TLMotorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TLMotorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TLMotorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,93 TLMotorin fiyatı: 19,83 TL

Dün en düşük 75.10 dolar, en yüksek 78.57 dolar seviyelerini gören brent petrol, günü 76.05 dolar seviyesinde kapattı.

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