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Aktüel Dünyaca ünlü aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı
Aktüel

Dünyaca ünlü aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı

İstanbul Havalimanı'na hayran kalan dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, "Hakikaten çok güzel bir havalimanı. Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 18:55:00 -
Dünyaca ünlü aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için övgü dolu sözler söyledi.

Ünlü aktör "Türkiye'deki İstanbul Havalimanındayım. Gerçekten çok güzel, çok temiz. Şu mimarinin tavanın ve renklerin derinliğine bakın. Düşünüyorum da ABD'deki havaalanları ne kadar iç karartıcı. Burada insan topluluğunu fark etmiyorsun bile. Büyüklüğüne bakın İstanbul Türkiye" dedi.

Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti

"Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir."

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