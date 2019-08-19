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Dünya zücaciye sektörü İstanbul’da buluşacak

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşması Uluslararası Zuchex Fuarı, 12-15 Eylül tarihlerinde 30. kez gerçekleştirilecek

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
Dünya zücaciye sektörü İstanbul’da buluşacak

İSTANBUL (AA) –Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 12-15 Eylül tarihlerinde 30’uncu kez kapılarını açacak.

Uluslararası Zuchex açıklamasına göre, Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo/ mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürün, koleksiyon ve inovatif tasarım bir arada sergilenecek.

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuar, sektörünün imalatçı, ihracatçı ve distribütör firmalarını, bu yıl 30’uncu kez İstanbul’da profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı/perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel/restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, üretici ve ithalatçı firma yetkilileriyle buluşturacak.

Dört gün sürecek organizasyonda ayrıca fuara özel olarak tasarlanan ve çay/ kahve tadımlarının yapılacağı "Çay mı, Kahve mi?" etkinliği ile ünlü şeflerin birbirinden farklı sunumlarıyla ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim sunacakları Cooking Theatre olacak.

- 32 bin profesyonelin ziyaretçi bekleniyor

Sektörünün 5,5 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine de güç katması beklenen Uluslararası Zuchex 2019 kapsamında ilk defa uygulanacak "Overseas Buyer Programıyla", yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupalı satın almacılar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından 5 bin civarında profesyonel iş insanı, Türkiye’nin üretici markalarıyla fuarda birebir görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a gelecek. 600’ün üzerinde firmanın toplam brüt 100 bin metrekare alanda stant açacağı Zuchex, katılımcı sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 20 artış sağlarken organizasyonu bu yıl, yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) destekleriyle düzenlenen Zuchex 2019’da gerçekleşecek ticaretin ise 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
  1. Uluslararası Zuchex Fuarı
  2. Zuchex
  3. zücaciye

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