Dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım’da kutlanacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Türkiye’nin de olduğu 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. 16 Kasım’da Borsa İstanbul’da yapılacak gong töreniyle başlayacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinden oluşan farklı yatırımcı gruplarına yönelik bir dizi panel ve etkinliklerle kutlanacak. Ana temanın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımcı eğitimi-bilgilendirilmesi, yatırımcının korunması olacağı panellerde, bilinçli ve doğru yatırımın önemine dikkat çekilecek. Etkinlik, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. Panelleri “https://www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit” adresine kayıt yaptıran herkes online izleyebilecek ve hediye kazanmaya hak kazanacak. Kayıt yaptıranlara gönderilecek link üzerinden paneller takip edilebilecek.