Gündem Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon
Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel bir kaosun eşiğinde olduğumuz şu günlerde diplomatik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, hem bölgesel hem de küresel barışın anahtarının Türkiye'nin uzlaştırıcı rolünde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

 

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

