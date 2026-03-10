Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel bir kaosun eşiğinde olduğumuz şu günlerde diplomatik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, hem bölgesel hem de küresel barışın anahtarının Türkiye'nin uzlaştırıcı rolünde olduğunu bir kez daha kanıtladı.