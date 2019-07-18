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Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’da seminer düzenledi

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (World Defence Anti-Terror Federation) Almanya’nın Köln şehrinde Yakın Savunma (Defence Anti-Terror) semineri düzenledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’da seminer düzenledi

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (World Defence Anti-Terror Federation) Almanya’nın Köln şehrinde Yakın Savunma (Defence Anti-Terror) semineri düzenledi. 6-7 Temmuz tarihleri arasında Çin Boks Akademisinde gerçekleştirilen seminere, Almanya, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, Pakistan, Afganistan, Romanya ve Macaristan’dan sporcu ile antrenörler katıldı.


Almanya’nın Köln şehrinde yapılan seminerde açıklamalarda bulunan Dünya Chinese Boxing Federasyon Başkanı aynı zamanda World Defence Anti - Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, “WDATF Avrupa yönetimini oluşturduk ve kısa bir süre sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine de temsilcilikler vermeye başlayacağız. WDATF AVRUPA kurulduktan sonra Avrupa’da yapılan ilk seminerde şiddetsiz yakın savunma sistemine ilgi çok büyük oldu. Seminere birçok ülkenin ileri gelen spor üstadları katılarak ilgi gösterdi ve bizleri tebrik etti. Avukat eşliğinde yapmış olduğumuz eğitimde, sistemin Avrupa İnsan Hakları ve Avrupa yasalarına tamamen uygun olduğu kanaatine varılarak yerli ve milli olan bu Türk sistemine basının da ilgisi çok büyük olmuştur” şeklinde konuştu.


Seminerde açıklamalarda bulunan World Defence Anti - Terror Federation Başkanı İbrahim Aktürk ise "Çıkartmış olduğumuz şiddetsiz yakın savunmaya ilginin her geçen gün daha fazla olduğunu söylemek isterim. İsrail’in yaralamaya, öldürmeye yönelik çıkarmış olduğu yakın savunma sisteminin (Kraw Maga) tüm dünyada kabul gördüğünü, hemen hemen bütün ülkelerde resmi sistem olduğunu ve emniyet teşkilatlarında öğretildiğini üzülerek belirtmek isterim. Amacımız, Türk sistemi olan Defence Anti - Terror’u (Yakın Savunma) dünyaya yayarak, saldırgan size ne şekilde saldırırsa saldırsın (sopa, bıçak, silah, birden fazla kişi) saldırgana, kendinize ve etrafınızdaki hiç kimseye zarar vermeden saldırıyı bertaraf edebiliyorsunuz. Dünyada ilk ve tek olan sistemimizi daha hızlı ve resmi bir şekilde yayabilmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yardım ve desteklerini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.


Yapılan seminere, Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı Yakın Savunma (DAT) Sisteminin Kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk, Başkan Vekili DAT Sistem Kurucusu 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk, Teknik Kurul Başkanı Master 4. Dan Seyit Ahmet Belet ve Türkiye’den gelen eğitmenlerin yanı sıra dünyaca ünlü Kung-Fu 10. Dan Dr. Min Tah Jao ile Sifu Nihat Atamtürk Eğitmen olarak katıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
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