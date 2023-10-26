Dünya ülkeleri peşine düştü! Türkiye'den yapay zeka atağı

Yapay zeka ile birlikte son yıllarda insan hayatını kolaylaştıran ürünler arttı. İnsan hayatının her alanına girmeye başlayan yapay zeka ile otonom sürüşten oto pilota, kanser teşihisinden makale yazımına kadar birçok ürün ortaya çıktı. Algoritmalara dayanan yapay zeka ile otel rezervasyonlarından satın almak istenen bir ürüne kadar insan hayatını kolaylaştıran hizmetler gelişti.

Türkiye'den birçok yerli firmanın katıldığı Türkiye Yapay Zeka Zirve'si İstanbul'da gerçekleşiyor. Özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren yerli firmaların öne çıktığı zirvede, sektörün temsilcileri yapay zekanın algoritmasını ve geleceği konusunda sunumlar yaptı. Türkiye'de yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmaların sayısı artarken, bu alanda yapılan ihracatın artması da dikkat çekti. Yerli firmalar yapay zeka yazılımlarını dünyanın birçok yerine ihraç etmeye başladı.

“Her alanda yapay zeka var”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kurucusu Halil Aksu, özellikle 2010 yılından sonra yapay zekanın hayatımıza daha çok girmeye başladığını söyleyerek, "Kasım 2022 itibariyle Chat GPT ve benzeri modellerle daha çok hayatımıza girmeye başladı. Uçaklardaki oto pilottan otonom sürüşe kadar, kanser teşhisinden eğitime kadar birçok alanda yapay zeka kullanılmaya başlandı. Yapay zekanın hayat kalitemizi ne kadar çok arttırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu zirve 3 gün boyunca devam edecek ve Türkiye’deki yapay zeka uzmanları, teknoloji şirketleri ve girişimciler burada bulunuyor" dedi.

"Yapay zeka alanında faaliyet gösteren firma sayısı katlanarak artıyor"

Aksu, "Şu anda burada bulunan firmaların neredeyse tamamı yerli. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren firma sayısı katlanarak artıyor. Yazılım tabanlı ihracatlar da yapılıyor. Türkiye’deki bulut sistemleri üzerinde çalışan yapay zeka algoritmaları dünyanın farklı yerlerinde müşteri memnuniyeti sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Yerli firma oranı artıyor ve bu bizi mutlu ediyor"

Yapay zeka tabanlı yerli teknoloji şirketinin yöneticisi Mert Tuna Yılmaz ise "Üretken yapay zeka alanında çalışıyoruz. Örneğin; herhangi bir konuda makale yazılması veya bir görsel oluşturulması sağlanıyor. Yapay zekaya ne giyeceğinizi veya ne satın almak istediğinizi söyleyerek seçenekler halinde sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin elektronik bir ürün almak istediniz, bu ürünün özelliklerini yazarak size sonuçlar çıkarabilir. Otel rezervasyonu anlamında da bir yere gitmek istediğinizde yapay zekaya yazarak istediğiniz yerlerin çıktısını sizlere veriyor. Yerli firma oranı artıyor ve bu bizi mutlu ediyor" açıklamalarında bulundu.

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