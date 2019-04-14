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Dünya ülkeleri alarmda! İşte devlete genelge yayımlatan İnfluenza virüsü

Keçi, kuş gibi hayvan isimleriyle tanımlanan İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıklar halk arasında grip olarak bilinmesine karşın, Cumhurbaşkanlığı tarafından bu hastalığın önlenmesi amacıyla genelge yayımlandı.

14 Nisan 2019 Pazar 15:22
Dünya ülkeleri alarmda! İşte devlete genelge yayımlatan İnfluenza virüsü

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı’nın İnfluenza ve küresel grip salgınının önlenmesi amacıyla yayımladığı genelge kamuoyunda merak uyandırırken, birçok vatandaş İnfluenza virüsüyle ilgili bilgilenmek için arama motorlarını kullandı. İşte devlete genelge yayımlatan İnfluenza virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenler.

Bilimsel adı İnfluenza

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıklar halk arasında grip olarak biliniyor. Domuz, keçi, kuş gibi hayvan isimleriyle tanımlanan İnfluenza virüsünün hastalığın seyrine göre 3 farklı tipi bulunuyor. İnfluenza A, İnfluenza B ve İnfluenza C olarak kategorilendirilen viral hastalık, hastanın vücut direncine göre hafif ya da ağır etki gösterebiliyor. Özellikle burun, boğaz, alt ve üst solunum yollarını etkileyen hastalık, hava yoluyla bulaşıcı özellik göstermektedir.

Grip deyip geçmeyin

Kamuoyunda basit ve zararsız bir hastalık olarak görülen İnfluenza virüsünün yol açtığı gribal enfeksiyonlar, dünya genelinde her yıl 1.2 milyar insanın hastalanmasına ve 500 binin üzerinde insanın ölümüne yol açıyor. Vücudun bağışıklık sistemini zorlayan virüs, bölgelere göre değişen seviyede etkinlik gösteriyor.

Toplu alanlardan uzak durun

İnfluenza virüsünün yol açtığı gribal hastalıklar genelde solunum yoluyla bulaşır. Virüsü taşıyan kişilerin öksürük ve hapşırık yoluyla ortama saçtığı virüsler, yakın alanda yer alan diğer insanlara kolayca bulaşmaktadır. Genel grip salgınlarında toplu ulaşım araçlarını kullanmaktan, kalabalık ve kapalı ortamlarda yer almaktan uzak durulması gerekiyor. Bu tür ortamlarda maske ve eldiven kullanmak virüsten korunmaya katkı sağlar. Virüs taşıyan bireylerin dokundukları yerlerin dezenfekte edilmesi, bir arada bulunurken nefes mesafesi yakınlığına dikkat edilmesi, hastalıktan korunmak için önemlidir. Özellikle kış aylarında yoğunluk gösteren grip salgınlarına karşı toplumun korunma konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.

Kimler yoğun risk altında?

Gribal enfeksiyonlar bağışıklık sistemi güçlü ve sağlıklı bireylerde hafif etkiler gösterir ve bu nedenle bir hastane desteğine ihtiyaç duyulmadan hastalık atlatılabilir. Bazı gruplar İnfluenza virüsünün yol açtığı Gribal enfeksiyonlara karşı daha duyarlı ve zayıftır. Bu nedenle özellikle salgın dönemlerinde şu grupların virüsten korunmak için daha fazla duyarlılık göstermesi gerekir:

- Hamileler

- Yenidoğan veya 2 yaşın altındaki çocuklar

- Kronik Karaciğer hastalığı nedeniyle ilaç kullanan veya tedavi görenler

- Kalp damar hastası bireyler

- Kronik Böbrek hastası olanlar

- Hematolojik ve metabolik hastalığı olanlar

- Nöromusküler hastalığı olanlar

- Tedavi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflatılmış bireyler (AIDS hastaları, Kanser hastaları, Steroid kullanan bireyler)

- Aşırı kilolu bireyler (vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olanlar)

- 65 yaş üstü bireyler

Hangi durumda hastaneye gidilmeli

İnfluenza virüsünün kuluçka döneminde hafif belirtiler gözlenir. Bu süre genelde 1 veya 2 gün sürer. Akabinde burun ve solunum yolları tıkanıklığı ile nefes almada güçlük gözlenebilir. Bu sürede hastalığın ağır seyretmesi durumunda yüksek ateş, sert ve yoğun öksürük, bulantı ve kusma, ishal gibi bulgular gözleniyorsa ivedi şekilde doktora gidilmelidir. Teşhis sonrası doktorun vereceği reçeteye uygun bir tedaviye titizlikle riayet edilmelidir. Bu süreçte özellikle C vitamini yönünden zengin beslenmek, hastalığın kısa sürede geçmesi için tavsiye edilir.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:22
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. grip salgını
  4. İnfluenza virüsü
  5. Domuz
  6. keçi
  7. kuş
  8. İnfluenza A
  9. İnfluenza B
  10. İnfluenza C
  11. viral hastalık
  12. gribal enfeksiyon
  13. virüs
  14. bağışıklık sistemi
  15. toplu ulaşım araçları
  16. C vitamini

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