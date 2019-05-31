Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri yapıldı

Balıkesir’in Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce de yapılan faaliyetlerle tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmekte, bırakmak isteyenler teşvik ediliyor.

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmakta.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Tütünle mücadelede birincil hedefimiz sigaranın zararları ve insan vücuduna etkileri konusunda halkı bilgilendirmek, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin sigaraya hiç başlamamalarını sağlamaktır. Diğer hedefimiz ise tütün ürünü kullananlara bırakmaları için destek sağlanmasıdır. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne yönlendirileceklerdir. Bir diğer önemli hedefimiz de dumansız hava sahasının korunması böylece tütün dumanından pasif maruziyetin önlenmesidir.

Bu sebeple bu yıl ‘31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ kapsamında ilçemizde etkinlikler düzenlenmiştir . Halkı bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve tütün bırakmak isteyenlere yardımcı olmak için stant açılarak, broşür dağıtılarak bilgilendirilme yapılmış, standa başvuran vatandaşların karbonmonoksit düzeyleri ölçülmüş, tütün bırakmak isteyenler ALO 171 ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirilmiş ve geniş bir kitleye ulaşılmıştır. işletmelerdedenetim faaliyetleri İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak CAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiş, konunun önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.” denildi.