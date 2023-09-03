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Seyahat Dünya turuna çıktılar Meke Gölü’nde durdular
Seyahat

Dünya turuna çıktılar Meke Gölü’nde durdular

Yeniakit Publisher
2023-09-03 17:25:00 -
Dünya turuna çıktılar Meke Gölü’nde durdular

Karavanları ile dünya turuna çıkan Alman aile, Konya’nın Karapınar ilçesinde mola vererek Meke Gölü’nde dinlendi.

5 Mayıs'ta karavanları ile dünya turuna çıkan ve 4 Ağustos'ta Türkiye’ye gelen Alman aile, Türkiye de bir çok şehir gezdi. Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü’ne gelen Michael Burger ve Anelza Denzel çifti ile kızları Magdalena Rahrer, 2 gün karavanları ile kamp kurarak gün batımını ve doğumunu izledi. Emekli olduklarını belirten Alman Michael Burger, İtalya, Arnavutluk, Yunanistan gibi ülkeleri gezdikten sonra 4 Ağustos tarihinde Türkiye’ye geldiklerini ifade etti. Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezdikleri belirten Burger, "Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanlar misafirperver. Dost canlısı insanlar var. Hep güleryüzlü insanlar. Almanya’da bunu görmek mümkün değil. Doğal güzellikleri ile insanı kendisine hayran bırakıyor. Ekim ayı sonuna kadar Türkiye’yi gezeceğiz. Karavan ile seyahatimiz gayet güzel. istediğimiz yerde durup doya doya güzellikleri yaşıyoruz. İnsanlarla sohbet edip onların kültürlerini öğreniyoruz. Turumuzun ne zaman sona ereceğini bilemiyoruz. Şu an her şey istediğimiz gibi. Irak, Ürdün gibi ülkeleri de gezip Arap yarımadasına ulaşmak istiyoruz” dedi.

Michael Burger, Meke Gölü'nün görüntüsünün mükemmel olduğunu ancak kuru olmasının üzücü olduğunu kaydederek, "Kuraklık dünyanın sorunu. İnsanlar su ve kuraklık konusunda şuurlanmalı. Meke Gölü buna rağmen ilgimizi çekiyor. Gün batımı ve gün doğumunu izlemek keyifli" ifadelerini kullandı.

Alman aile ilçede esnaflık yapan İbrahim Bütüner tarafından iş yerinde misafir edilerek Türk misafirperverliği gösterildi.

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