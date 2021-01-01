Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı

TürkAkım 2020 yılının başlarında devreye girmişti. Avrupa ülkelerine de uzanan boru hattı, Türkiye’nin enerji köprüsü konumunu pekiştirmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz küresel enerji merkezi olmak” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni hatta yeni gelişme

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Sırbistan ayağı, düzenlenen törenle faaliyete geçirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Zabalj Belediyesine bağlı Gospodjinci'deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Bocan Harcenko ve Sırp doğal gaz şirketi Srbijagas'ın üst yöneticisi (CEO) Dusan Bajatovic katıldı.

TürkAkım’da başlayan gaz akışıyla birlikte Türkiye bir taraftan kendi enerji arz güvenliğini sağlayıp, Avrupa’ya transit geçişte ücret alabilir duruma gelirken, diğer taraftan güney ve güneydoğu Avrupa için bir enerji köprüsü konumunu pekiştirdi.

Yıllık toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım projesi iki açık deniz boru hattından oluşuyor.

Her hat 930 kilometre uzunluğunda. Biri 15.75 milyar metreküp olarak Türkiye’ye gaz vermeye başlayan hatlardan diğeri ise yine 15.75 milyar metreküp gazı Bulgaristan sınırına kadar iletiyor.

TürkAkım için denizin dibinden her biri 15.75 milyar metreküplük kapasiteye sahip, derinliği 2 kilometreyi, uzunluğu 1800 kilometreyi aşan borularla iki paralel hat döşendi.

Boru hatları en az 50 yıl faaliyet gösterecek şekilde inşa edildi. TürkAkım’la Karadeniz’in altından taşınan doğalgaz, uzman ekipler tarafından sürekli olarak izliyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmı ise dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit tarafından döşenmiş, Karadeniz’in en derin kısımlarında rekor kıran çalışmalar yapılmıştı.