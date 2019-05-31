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‘Dünya, Türkiye’yi kılavuz seçmeli’

Ülkelerinde yaşanan iç savaşlardan kaçarak daha iyi bir hayat sürmek için kendilerini sözde medeniyetin beşiği ilan eden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Mısır ve Irak uyruklu göçmenler Yunanistan polisine yakalanarak türlü işkencelere maruz kaldı. Yunan polisi, kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden her türlü işkenceyi yapıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:08
‘Dünya, Türkiye’yi kılavuz seçmeli’

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Ülkelerinde yaşanan iç savaşlardan kaçarak daha iyi bir hayat sürmek için kendilerini sözde medeniyetin beşiği ilan eden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Mısır ve Irak uyruklu göçmenler Yunanistan polisine yakalanarak türlü işkencelere maruz kaldı. Yunan polisi, kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden her türlü işkenceyi yapıyor. Hatta çırılçıplak halde Meriç nehrine atıp boğulmalarına, donarak hayatlarına kaybetmelerine bile göz yumuyor. Yunanistan’ın mültecilere ilişkin tavrını her geçen gün artırması da tepkileri beraberinde getiriyor.

Türkiye ev sahipliği yapıyor

3 milyon Suriye vatandaşına kucak açan ve ekmeğini paylaşan Türkiye, başka ülkeden gelen mazlumlara ev sahipliği yapıyor. FETÖ mensubu kişilere kucak açan  ülkelerin başında gelen Yunanistan kendisine sığınmak isteyen mazlumlara, mültecilere, yetim çocuklara işkence edip, ceplerindeki paralarını, kimliklerini, değerli eşyalarını alıp tekrar sınır dışı etmesi de insanlık vicdanını sızlatıyor. “Mülteciler, BM koruması altında doğal yaşam hakkını, barınma hakkını sürdürmek için çeşitli ülkelere sığınmak istiyorlar” diyen MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dalaz, “Türkiye bu konuda elinden gelenin en iyisini yapıyor, bütün ülkelere örnek oluyor. Avrupa ülkeleri Türkiye’yi kendisine kılavuz seçmelidir. Yunanistan’ın mülteciler konusundaki tavrı insan hakları bakımından ne kadar geride olduğunun kanıtlıyor. Darbecileri, teröristleri ülkesinde besleyip onlara kucak açarken, mazlum insanlara karşı yaptığı işkenceler, yağmalamalar, ölmelerine sebep olmaları kabul edilemez. Mazlumların en azından insani bir şekilde yaşamalarına imkân sağlanmalı. Avrupa ülkeleri mülteci hakları, insan hakları gibi kendi imzaladığı anlaşmalara bile karşı geliyor. Göz göre göre yapılan işkencelere rağmen hâlâ bu tür konularda bize ders vermeye çalışmaları kabul edilemez” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:08
  1. Ankara
  2. Mülteciler
  3. MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dalaz
  4. Türkiye
  5. MAZLUMDER
  6. BM

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