Dünya Türkiye saati ile Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası eleme turu maçlarına 5. turdan katılan Fenerbahçe, rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bu akşam konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Ntv'ye göre: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile Ezgjan Alioski'nin oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

NAZIM SANGARE GERİ DÖNDÜ

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.