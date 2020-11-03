Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, dünyanın yakında Türk Birliği’nin kuruluşuna tanıklık edeceğini söyledi. Akit’e konuşan Orduhanlı, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkının zaferi olarak değil, aynı zamanda 80 milyonu aşkın kardeş Türkiye’nin ve dünyadaki 350 milyondan fazla Türk’ün zaferi olarak kabul edilmelidir! Dünya zaten Türk faktörünü kabul ediyor ve bunu hesaba katmak zorunda. Karabağ’ın kurtuluşunda kardeş Türkiye’nin büyük desteğini herkes görüyor. Karabağ’ın kurtuluşu, Türk dünyasının gelecekteki büyük birliği için çok önemli bir faktördür. İnanıyorum ki, yakın gelecekte dünya, Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecektir” diye konuştu.

Ekonomisi olmayan Ermenistan’da sosyal patlama olacak!

“Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kararlılığıyla herkesin hak ettiği cevabı bir kez daha verdi. Ermenileri destekleyen güçleri gerçeklerin önüne koydu ve Sayın Cumhurbaşkanı, halkımızın tartışmasız, kararlı konumunu, topraklarımızın işgalden kurtuluşunu ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak için sonuna kadar gideceğimizi herkese açıkça duyurdu” diyen Azerbaycanlı siyaset bilimci şöyle konuştu: “Böylece Cumhurbaşkanı, Ermenilerin son umutlarını yok etti. Onlara hiçbir gücün kendisini ve halkını bu yoldan caydırmayacağını ve Ermeni halkının Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından ciddi sonuçlar çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde onlara ne kadar yardım ederlerse etsinler, daha da büyük kayıplara uğrayacaklardır. Ermenistan’ın sosyal bir patlamayla yüzleşmemesinin bir yolu var. 27 Eylül’den bu yana Başkomutan, 4 şehir, 4 kasaba ve yaklaşık 200 köyü kurtardı. Yaklaşık 100.000 yoksul mülteci bir ayda Ermenistan’a kaçtı. Bunun Ermenistan için ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ekonomisi olmayan Ermenistan dizlerinin üzerine çökecek ve aç kalacak. Ermenistan’da bir sosyal patlama bekleniyor. Bütün bunları yapmanın bir yolu var ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi, derhal toprağımızı terk etmelidir. Ne de olsa her gün onları köyden köye, yerleşimden yerleşime, şehirden şehre kovuyoruz! Hiçbir güç Başkomutan İlham Aliyev’e ve Azerbaycan’a bütünlüğümüzün sağlanmasına karşı baskı yapamayacaktır! Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın halka yaptığı son çağrılarda bunu herkes gördü ve görmek zorunda.”