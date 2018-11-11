Dünya Turizm Örgütünden İran'a destek

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İran'ın ekoturizmini koruyacaklarını belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi Gülistan Sarayı'nda İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan ile basın toplantısı düzenleyen Pololikashvili, İran'ın ekoturizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İran'ın tarihi ve doğasıyla turizm için cazip bir ülke olduğunu" dile getiren Pololikashvili, İran'ın ekoturizmini koruyacaklarını açıkladı.

İran'ın Hemedan eyaletinin 2018 Asya ülkeleri turizm başkenti seçilmesi nedeniyle yarın 27 ülkenin katılımıyla 40'ıncı UNWTO Genel Toplantısının yapılacağını aktaran Pololikashvili, katılımcı ülkelerin bu organizasyondan ticari ilişkiler için de yararlanabileceğini ifade etti.

Pololikashvili, ülkedeki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya geldi.