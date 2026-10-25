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Ekonomi Dünya teknoloji devi Çin'e kötü haber
Ekonomi

Dünya teknoloji devi Çin'e kötü haber

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Dünya teknoloji devi Çin'e kötü haber

Yol yıllarda yaptığı hamlelerle dünya teknoloji devi haline gelen Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 9 ayda yüzde 4,3 azaldı.

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk üç çeyreğinde de devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-eylül 2026'da 548,8 milyar yuana (82,1 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 131,9 milyar yuan (19,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 404,8 milyar yuan (60,6 milyar dolar) oldu.

 

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 33,8 artışla 228,5 milyar yuan (34,2 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Doğrudan yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair istatistikler paylaşılmazken, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 76,8, AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 59,2, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 32,8 arttığı belirtildi.

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere dair istatistikler paylaşılmazken, Kanada'dan yüzde 90,5, Fransa'dan yüzde 31,8, İsviçre'den yüzde 26, ABD'den yüzde 7,7 ve Güney Kore'den yüzde 6,8 arttığı kaydedildi.

Çin'de 2026'nın ilk 9 ayında yabancı yatırımla 47 bin 800 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

- Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının yarattığı belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

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