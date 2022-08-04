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Spor Dünya tarihinde böyle bir gol görülmedi! Gözlerinizin pası silinecek
Spor

Dünya tarihinde böyle bir gol görülmedi! Gözlerinizin pası silinecek

Bolivya'da oynanan Royal Obrero-Atletico Entre Rios maçında Arjantinli oyuncu Franco Valdez'den akıllara durgunluk veren bir gol geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 18:48:00 -

Bolivya'da Tarijeña Futbol Federasyonu turnuvasında oynayan bir takım olan Royal Obrero'nun oyuncusu Franco Valdez, tarihe geçecek bir gole imza attı.

Royal Obrero'nun Atletico Entre Rios'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan 19 yaşındaki Franco Valdez'in golü dünya gündemini altüst etti.

Franco Valdez'in 'Tsubasa vari' golü için sosyal medya kullanıcıları 'Puskas Ödülü verilmeli' yorumunu yaptı.

 

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