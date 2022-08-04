Dünya tarihinde böyle bir gol görülmedi! Gözlerinizin pası silinecek
Bolivya'da oynanan Royal Obrero-Atletico Entre Rios maçında Arjantinli oyuncu Franco Valdez'den akıllara durgunluk veren bir gol geldi.
Bolivya'da Tarijeña Futbol Federasyonu turnuvasında oynayan bir takım olan Royal Obrero'nun oyuncusu Franco Valdez, tarihe geçecek bir gole imza attı.
Royal Obrero'nun Atletico Entre Rios'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan 19 yaşındaki Franco Valdez'in golü dünya gündemini altüst etti.
Franco Valdez'in 'Tsubasa vari' golü için sosyal medya kullanıcıları 'Puskas Ödülü verilmeli' yorumunu yaptı.