Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de düzenlenen sezonun 9. ayağındaki ikinci yarışını 3. sırada tamamladı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Monterey kentindeki 3,6 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba-Ducati takımından Chaz Davies, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 3.3 saniye önünde birinciliğe ulaştı. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 11.6 saniye arkasında 3. sırada bitirdi. Şampiyonanın 10. ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde Portekiz'de yapılacak. - Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 433 puan

2. Alvaro Bautista (İspanya): 352 3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 220

4. Michael van der Mark (Hollanda): 215

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 202

6. Toprak Razgatlıoğlu: 191

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.