Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor - Milli sporcular, Güney Kore'de yarın başlayacak şampiyonada mücadele edecek



ANKARA (AA) - Dünya Su Sporları Şampiyonası yarın Güney Kore'de başlayacak. Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen şampiyona, Gwangju kentinde 12-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle: Erkekler: Ege Can Gezmiş, Hüseyin Emre Sakcı, Berkay Ömer Öğretir, Ümit Can Güreş, Yalım Acımış, Metin Aydın, İskender Başlakov, Kemal Arda Gürdal Kadınlar: Nida Eliz Üstündağ, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Viktoria Zeynep Güneş, Gülşen Beste Samancı, Gizem Güvenç, Ekaterina Ivanova Avramova, Sezin Eligül Artistik Yüzme Milli Takımı: Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Rümeysa Sude Ünal, Gökçe Akgün



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