Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor
- Milli sporcular, Güney Kore'de yarın başlayacak şampiyonada mücadele edecek11 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
ANKARA (AA) - Dünya Su Sporları Şampiyonası yarın Güney Kore'de başlayacak.
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen şampiyona, Gwangju kentinde 12-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:
Erkekler: Ege Can Gezmiş, Hüseyin Emre Sakcı, Berkay Ömer Öğretir, Ümit Can Güreş, Yalım Acımış, Metin Aydın, İskender Başlakov, Kemal Arda Gürdal
Kadınlar: Nida Eliz Üstündağ, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Viktoria Zeynep Güneş, Gülşen Beste Samancı, Gizem Güvenç, Ekaterina Ivanova Avramova, Sezin Eligül
Artistik Yüzme Milli Takımı: Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Rümeysa Sude Ünal, Gökçe Akgün
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