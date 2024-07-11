Dünyayı dehşete düşüren anlar! Polis saha ortasında futbolcuyu vurdu!
Brezilya amatör küme maçında dünyayı dehşete düşüren bir olay yaşandı. Polisin bir futbolcuyu vurduğu anlar kameralara yansıdı.
Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.
Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.
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