Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Tüm dünyada koronavirüs aşı çalışmaları hızla devam ederken Brezilya'dan kötü haber geldi. Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Komplikasyonlardan öldüğü açıklandı

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa, ölüm nedeninin ise ‘COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar’ olduğu ifade edildi.

AA'nın aktardığına göre, Anvisa, 19 Ekim'de hayatını kaybeden Feitosa'nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.

Ölümün aşıdan kaynaklı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Netleşmesinin ardından AstraZeneca’nın ise konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, daha önce klinik denemeler sırasında ‘bir gönüllüde’ beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, daha sonra yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurmuştu.