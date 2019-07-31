Dünya şokta! 2 füze daha fırlattı Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Yonhap Haber Ajansı’na bilgi veren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, fırlatmanın Hodo Yarımadası'ndan gerçekleştiğini açıkladı. 250 kilometre havada kalan füzelerin, 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve sonrasında Japon Denizine düştüğü belirtildi. Pyongyang haberlerle ilgili henüz bir açıklama yayımlamadı. Japon Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise bölgelerine balistik füze düşmediği kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Çarşamba günü fırlatılan füzelerin "önceki modellerden farklı tipte" olduğunu da açıkladı. 430 kilometre havada kalan iki kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti. Bu son füze denemeleri öncesi Pyongyang, Guzey Kore ile ABD arasında her yıl düzenlenen bir tatbikata yönelik eleştirilerini açıklamıştı. Kuzey, bu tatbikatların, nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlamasını etkileyebileceğini duyurdu.

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