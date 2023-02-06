Dünya 'Sivas – İstanbul' uçuşunu takip etti

Ülke genelindeki kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 ilde okullar tatil edilirken, havacılık sektörü oldukça zorlu bir süreç yaşıyor. Yüzlerce uçuş iptal edilirken pistlerde yaşanan buzlanma, şiddetli rüzgar ve şiddetli türbülans gibi sorunlar nedeniyle iniş kalkışlarda sorun yaşanıyor.

TK7305 sefer sayılı Ankara – İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak, Sabiha Gökçen’deki yüksek rüzgar ve şiddetli türbülanslar nedeniyle havada çok fazla tur atmak zorunda kaldı. İki kez iniş denemesi gerçekleştiren pilotlar uçuş güvenliği için pas geçti.

TK7305 sefer sayılı uçak 1 saatten fazla tur attı

Normal şartlarda Sivas’tan 15:45’te kalkması gereken uçak, 19:47’de kalktı. İstanbul’daki kötü hava şartları nedeniyle havada 1 saatten fazla tur atan ve biraz önce belirttiğimiz üzere iki kez iniş denemesi gerçekleştiren uçak saatler 22:30’u gerçekleştirdiğinde iniş yapabildi.

Uçuş trafiğini takip etmek konusunda dünyadaki en popüler platform olan FlightRadar24’te binlerce kişi bu uçağı takip etti. Böylece Sivas – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu 5 Şubat 2023 Pazar günü tüm dünyanın takip ettiği bir uçuş olarak tarihe geçti.

Hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilirken, Fenerbahçe-Konyaspor maçının da hava trafiğindeki bu sorun nedeniyle iptal edileceği dile getiriliyor. Konyaspor kafilesini İstanbul’a getirecek olan uçak, 16:30’dan bu yana hava koşulları nedeniyle kalkamıyor.