Türkiye’de her 10 kişiden 3’ü sigara içiyor. Toplamda 17 milyon vatandaşımız sigara kullanmakta. Dünya Sigarayı Bırakma Gününün amacı ise sigaranın zararlarını duyurmak ve bu anlamda farkındalık oluşturmak. Peki Dünya sigarayı bırakma günü ne zaman? Sigarayı bıraktığımızda vücudumuzda neler olacak?

Dünya sigarayı bırakma günü ne zaman?

Dünya Sigarayı Bırakma Günü 9 Şubat tarihi olarak belirlendi. Koronavirüs salgını döneminde sigara kullananların koronavirüse daha fazla yakalandığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sigara içenler, koronavirüs salgınına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçirdiği gözlemlendi.

Sigarayı bıraktığımızda vücudumuzda neler olacak?

Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra hücre hasarları iyileşmeye başlamaktadır. Bu durumda günler, haftalar, aylar ve yıllar geçtikçe de hiç sigara içmemiş gibi olma şansı giderek yükselir. Mesela, ilk bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski on kat fazla olurken, bu oran ikinci yılda yarı yarıya azalır ve beş kata iner. Yıllar geçtikçe de bu risk giderek azalmaya devam etmiş olur.