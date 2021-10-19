  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya savaşa mı hazırlanıyor! Çin ve Rus savaş gemileri harekete geçti
Dünya

Dünya savaşa mı hazırlanıyor! Çin ve Rus savaş gemileri harekete geçti

Doğu Asya'da sular durulmuyor. Rusya ve Çin'in Japon denizindeki tatbikatından sonra Çin ve Rus savaş gemileri Japonya için kritik bölge olan Tsugaru Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 07:05:00 - 2021-10-19 07:07:08
Dünya savaşa mı hazırlanıyor! Çin ve Rus savaş gemileri harekete geçti

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Çin ve Rus donanmalarına ait gemileri ilk olarak Okuşiri Adaları'nın 110 kilometre güneybatısında saptadı.

Buna göre Çin ve Rusya donanma unsurları, Japonya'nın kuzeyindeki Honşu ile Hokkaido bölgeleri arasında kalan Tsugaru Boğazı'na girdi.

Japon Denizi'nden ayrılarak boğaza giren 10 gemi, en dar mesafesi 18,7 kilometre olan su yolunu kullanarak Pasifik Okyanusu'na geçiş yaptı.

Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus savaş gemilerinin birlikte ilk kez bu boğazdan geçiş yaptığını bildirdi.

Gemilerin 5'inin, Renhai sınıfı güdümlü füze destroyeri dahil Çin'e, biri destroyer olmak üzere diğer 5 geminin ise Rus donanmasına ait olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye ait helikopterin, gemilerin belirgin bir düzende boğazdan geçmesini görüntülediği bildirildi.

Uluslararası seyrüsefer için kullanılan dar boğazdan savaş gemileri dahil yabancı gemilerin geçişinin yasa dışı olmadığı kaydedildi.

Bakanlık, iki ülke savaş gemilerinin bu bölgeden geçişinin analiz edileceğini açıkladı.

Gemilerin, Japon Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği bilinen iki ülke donanmalarından bir kısım unsurlar olabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
Kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği
Kadın - Aile

Kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği

Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Akdeniz ilçesinde yaşayan kadın çiftçilere..
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay