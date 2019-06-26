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Dünya sanatçıları Efeler’de yetişecek

Norveç’te yaşayan dünyaca ünlü ressamlar Eser Afacan ve Hakan Yaşar, Efeler Belediyesi katkılarıyla bir yıl boyunca sürecek olan resim eğitimlerinin tanıtım sergisini gerçekleştirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:23
Dünya sanatçıları Efeler’de yetişecek

Norveç’te yaşayan dünyaca ünlü ressamlar Eser Afacan ve Hakan Yaşar, Efeler Belediyesi katkılarıyla bir yıl boyunca sürecek olan resim eğitimlerinin tanıtım sergisini gerçekleştirdi.



Resim tarihine kazandırdığı eserleriyle dünya çapında tanınan ve eserleri birçok ödülle takdir gören ayrıca, kendi ürettiği boyalarla ‘modern simyacı’ olarak anılan Türk Ressam Eser Afacan ve Hakan Yaşar, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın daveti üzerine Norveç’ten Efeler’e ressam yetiştirmek için gelmişti. Efeler Belediyesi Adnan Menderes Yaşam Merkezi’nde bir yıl boyunca ücretsiz olarak sürecek eğitimlerle ressamlar yetiştirilecek.



Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası’nda gerçekleşen sergide, Eser Afacan ve Hakan Yaşar’ın dünya çapında da ses getiren ‘Kadın ve Tanrı’, ‘Rising upp’, ‘Davet’ gibi eserlerinin de aralarında yer aldığı toplamda 13 adet çalışma sanatseverlerle buluştu. Sergiye sanatçıların yanı sıra Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve eşi Güneş Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşad Engin Özcan, Efeler Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra Efelerli sanatseverler katıldı.



“Sanat adına atılmış önemli bir adım”


Sergide gerçekleşen açılışın ardından konuşan Türk Ressam Eser Afacan, “Aslında burada bulunmamızın esas sebebi sergi açılışı değil fakat buradaki çalışmaların şu an için tamamlanmadığını yarım olduğunu bilmenizi isterim. Her şey çok hızlı gelişti. Kısa bir süre önce telefonla arandım; ‘Türkiye’ye Efeler Belediyesi’ne gelir misiniz?’ şeklinde bir teklif aldım ve hiç düşünmeden kabul ettim. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın sanat adına atmış olduğu bu önemli adım ve nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya verdiği değer ve destek için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Türk Ressam Eser Afacan’ın ardından konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise, “Bugün Efeler ilçesini marka şehir yapma adına buradayız. Kendi adına ve çalışmaları adına Norveç’te çok büyük bir sevgi ile karşılanmış olan Eser Afacan’ın adına 25 milyon dolarlık bir müzenin yapılabildiğini düşünün ve o kişinin Efeler ilçesinde bir yıl boyunca ressam yetiştirmek için geldiğini düşünün. Ressam yetiştirmek için bu fedakârlığı yapan Eser Afacan’a Efeler Belediyesi olarak bu fedakârlıklarından dolayı kendisine ve Hakan Yaşar’a çok teşekkür ederiz. Bugün burada dünyanın en önemli sanatçılarından birisi ile birlikteyiz. Dünya çapında da kazandığı ödüller ise bunun en büyük kanıtı. Ben bu sanat anlayışımızda bizi bugün yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a da teşekkür ediyorum. Bu eserlerin bazılarını tamamlayabilmek için gece gündüz çalıştılar. Bu çalışmaların başarı ile sonuçlanacağına, kurduğumuz atölyenin başarılı eserler yaratacağına yürekten inanıyorum. Eğitim atölyemiz Efelerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası’nda açılan sergi 28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:23
  1. sanat
  2. sergi

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