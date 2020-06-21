Dünya şampiyonuna hediye

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, F klavyede dakikada 109 sözcük yazıp dünya rekoru kıran ortaokul öğrencisi Nisa Maya Tuncoğlu ile makamında görüşerek kendisine laptop hediye etti.

Sandıklı ilçesinden böylesine bir başarının çıkmasından dolayı Nisa Maya ve annesini tebrik eden Başkan Mustafa Çöl, Hollanda’da yapılacak olan yarışmada kendisine ve Milli Takıma başarılar dileklerinde bulundu. Başkan Çöl’ün hediyesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Nisa Maya, Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e teşekkür ederek yeni laptopunu çalışmalarında kullanacağını söyleyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Nisan Maya Tunçoğlu’nu en son Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan görüntülü arayarak tebrik etmiş, Ankara’ya davet etmişti.