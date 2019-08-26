0553 313 94 23

Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın

- Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Begüm Kavukcuoğlu:"Şimdi sıra önümüzdeki ilk şampiyonada. Ekim ayında düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Asıl ve en büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:43
Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın

KASTAMONU (AA) - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, ekim ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkmak istediğini söyledi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen şampiyonada +59 kiloda dünya şampiyonu olan Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli sporcuyu tebrik eden Vidinlioğlu, "Sporcumuzla şampiyona öncesi görüşmüştük. Bizler de sporcumuza ve antrenörümüze destek vermiştik. Daha öncesinde dile getirdiğimiz gibi özellikle sporun her alanına, amatör branşlara, gençlerimize destek olma sözümüz devam ediyor. Bundan sonrası için de sporcumuza her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız." diye konuştu.

Vidinlioğlu, Zehra Begüm'den olimpiyat başarısı beklediklerini belirterek, "Bundan sonrası artık olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah o gururu hep birlikte yaşarız. Biz de o gururun bir parçası olmaktan mutluluk duyarız. Sporcumuz, Kastamonu'muzu, ülkemizi ve bizleri çok güzel temsil etti, onunla gurur duyduk. Bundan sonra da bütün desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Zehra Begüm ise Vidinlioğlu'na verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Güzel bir başarı elde ettiğini dile getiren milli sporcu şunları söyledi:

"Dünya şampiyonasında önemli bir başarı elde ettim. Bu başarı ile tüm Türkiye'yi sevindirdiğimi düşünüyorum. Şimdi sıra önümüzdeki ilk şampiyonada. Ekim ayında düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Asıl ve en büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları. 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılıp madalya ile dönmek istiyorum."

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, önemli işler yapmak için yola çıktığını kaydederek, Türkiye ve Kastamonu'ya yeni gururlar yaşatmak istediğini vurguladı.

Milli sporcunun antrenörü Numan Haçat da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Vidinlioğlu, milli tekvandocu ve antrenörüne hediye takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:43
  1. Kastamonu
  2. tekvando
  3. Zehra Begüm Kavukcuoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkede resmen karar verildi! Başkent taşınıyor
    1. O ülkede resmen karar verildi! Başkent..
    2. Johnson'a göre AB Brexit'i "yük"..
    3. Erzurum’da doluyla karışık sağanak..
    4. İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk..
    5. Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini..
    6. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    7. Pliskova ve Nishikori ikinci turda
    8. Grönland'da temmuzda 179 milyar ton..
    9. Dünya şampiyonu milli tekvandocunun..
    10. Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu
    11. Erciş Belediyesi’nden kaldırım..
    12. Trafik kazasında anne yaralandı, oğlu..
    13. Binali Yıldırım Bitlis’te
    14. Erciş Belediyesi’nden 6,5milyonluk..
    15. İBB, İSMEK’e 1676 öğretmen alacak!..
    16. Otomobil takla attı, sürücü..
    17. Kesim makinesi işçiyi sırtından..
    18. TOKİ konut cayma nasıl yapılır? TOKİ..
    19. TOKİ'den nasıl cayılır
    20. Kayserispor,Emmanuel Adebayor ile 1..
    21. Erciş Belediyesi’nden parke taşı..
    22. G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
    23. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından..
    24. Türk Yıldızları’ndan nefes kesen..
    25. G7 liderleri kapanış konuşmalarını..
    26. İsrailli bakandan seçim öncesi..
    27. Beşiktaş Aygaz, Cezayirli Sadok'u..
    28. Barcelona'dan Real Betis'e "tweet" özrü
    29. Kamerun'da Anglofon krizi eğitime..
    30. Arguvan’da Selçuk Balcı konseri
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü